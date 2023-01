Calciomercato Milan – Per Zaniolo possibile scambio con Messias

Calciomercato Milan, Messias per Zaniolo?

Ricky Massara, si legge, avrebbe già convinto Nicolò Zaniolo, lo vuole rilanciare dopo averlo segnalato giovanissimo alla Roma. L’accordo sarebbe praticamente chiuso, per un contratto che potrebbe essere di tre anni e mezzo. Quindi fino al 2026. Ma Tiago Pinto per adesso sarebbe irremovibile: non cede Zaniolo senza obbligo di riscatto, nemmeno subordinato al piazzamento in zona Champions come propone il Milan.