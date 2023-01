Calciomercato Milan – Nessun rilancio per Zaniolo: le ultime news

Il Milan non sembra essere intenzionato ad alzare la propria offerta per Nicolò Zaniolo, rischiando di rimanere fuori dalla corsa

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, il Milan non sarebbe disposto ad alzare l'offerta già presentata alla Roma e nemmeno di modificarla. In questo modo il Milan si chiamerebbe fuori dalla corsa per Zaniolo e la palla passerebbe all'attaccante italiano. 'Milan, non sei manco da Europa League': ecco chi l'ha detto >>>