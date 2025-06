Calciomercato Milan, Xhaka spinge: vuole i rossoneri. Il punto

Granit Xhaka vuole trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ma il Bayer Leverkusen (per ora) fa muro sullo svizzero

La priorità del Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è rinforzare il centrocampo e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tra i primi elementi per indice di gradimento del direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, c'è Granit Xhaka. Lo svizzero di origini kosovare, classe 1992, risponde perfettamente all'identikit del giocatore che cerca il Milan. Quello di un mediano basso, un 'numero 6' da mettere davanti alla difesa, con leadership e geometrie.