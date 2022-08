Calciomercato Milan – Accordo raggiunto con il Wolfsburg per Vranckx

Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Wolfsburg per Aster Vranckx. E' questo quanto riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale. Secondo l'esperto di mercato, decisiva è stata l'offerta rossonera leggermente rialzata. Il classe 2002 arriverà al Milan in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto per circa 12 milioni di euro. Vranckx sosterrà le visite mediche nella giornata di domani, poi la firma sul contratto. Cessione Milan, ora è ufficiale! Il comunicato del club >>>