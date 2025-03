Sul futuro di Kyle Walker: "Quello che vi posso dire oggi è che, verificando e parlando sia lato Milan che entourage giocatore, a oggi il club rossonero è in un momento di stand-by per quanto riguarda il riscatto del terzino inglese. Al momento il Milan non ha ancora preso una decisione. La società, al di là del direttore sportivo e allenatore che verranno, sta facendo una riflessione sul futuro e le prestazioni di Walker. Ci sono due grandi dubbi: la bilancia tra età e stipendio che andrebbe a guadagnare, questo fa riflettere il Milan. I rossoneri di fatto non hanno ancora preso una decisione definitiva: a oggi non ci sono tutte queste certezze di riscatto. Qualora dovesse essere riscattato il City potrebbe avere anche una piccola percentuale sulla futura rivendita". LEGGI ANCHE: DS Milan, non solo Paratici: tentativo per Manna. Ecco tutta la verità >>>