Calciomercato Milan – Vice Ibra: è sfida tra Vlahovic e Belotti | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano al bomber da acquistare in estate. E' sfida tra Vlahovic e Belotti

Salvatore Cantone

Non manca molto al termine della stagione, e dunque il Milan inizia a pensare al calciomercato. Uno degli obiettivi del club rossonero è quello di acquistare un centravanti. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe rimanere per un'altra stagione, così come Mario Mandzukic (in caso di qualificazione in Champions), ma la sensazione è che serva un altro giocatore.

Ibrahimovic, infatti, non può giocarle tutte, e Mandzukic sta avendo diversi problemi fisici. Serve un attaccante che possa essere utile nella prossima stagione ma che soprattutto sia in grado di sostituire lo svedese una volta che Ibra decida di dire stop al calcio giocato. Da questo punto di vista la sfida sembra essere traAndrea Belotti e DusanVlahovic. Il primo ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Torino, mentre il secondo nel 2023 con la Fiorentina.

Le situazione per i due attaccanti è molto simile. Sia Urbano Cairo e sia Rocco Commisso vogliono blindare i loro gioielli, tuttavia Belotti e Vlahovic stanno riflettendo sul loro futuro. Entrambi sono molto legati ai loro club di appartenenza, ma il loro obiettivo è ovviamente quello di fare un salto di qualità dal punto di vista professionale. Soprattutto Belotti, che ha 27 anni, vorrebbe misurarsi nelle coppe europee, cosa che il Torino non può garantirgli in questo momento

Per quanto riguarda il futuro di Vlahovic ne ha parlato anche il giornalista Gianluca Di Marzio. Ecco cosa ha detto: "E’ un giocatore che sicuramente è seguito da società importanti ma non credo che la Fiorentina voglia cederlo. Questa, secondo me, è la premessa più importante da fare". Per il Milan non sarà facile, ma è anche vero che una chiamata dai rossoneri metterebbe in difficoltà l'attaccante, che ha come suo idolo Zlatan Ibrahimovic (ieri gli ha regalato la maglia autografata). Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: il Milan vuole un attaccante nel prossimo calciomercato. Intanto Ibrahimovic ha parlato dal ritiro della nazionale: occhio alle dichiarazioni sul futuro