Calciomercato Milan, uno spiraglio per il rinnovo di Theo Hernández

Moncada: "Rinnovo Theo? Non siamo così lontani"

"A me piace tanto Theo. So che può fare partite come a Udine. Stiamo parlando, stiamo lavorando. Non siamo così lontani. Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte", le parole di Moncada su Theo Hernández.