Presenze totali: 30 partite disputate tra il campionato cadetto e la Coppa Italia.

Minutaggio complessivo: 1.628 minuti effettivi sul terreno di gioco.

Contributo realizzativo: 4 gol messi a segno e 4 assist serviti ai compagni.

Dopo una fisiologica fase di ambientamento iniziale, Liberali ha preso confidenza con la categoria, diventando un punto fermo del Catanzaro e attirando su di sé le attenzioni dei principali osservatori della massima serie.

L'esclusiva di Di Marzio: le quattro sorelle in Serie A e la clausola shock — A fare il punto sul futuro del talento brianzolo è stato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, il giornalista ha rivelato che il profilo di Liberali è finito prepotentemente nel mirino di quattro società di Serie A: Como, Sassuolo, Bologna e Cagliari.

L'esperto televisivo ha inoltre svelato un retroscena contrattuale inedito e cruciale: nel contratto che lega il giocatore al Catanzaro è presente una clausola risolutoria del valore di appena 6 milioni di euro.

L'intreccio economico: i calcoli del Milan e il nodo della rivendita — La cifra della clausola appare irrisoria se rapportata al potenziale tecnico del ragazzo, che fece il suo esordio da titolare in Serie A a soli 17 anni (il 15 dicembre 2024, in un Milan-Genoa 0-0 sotto la gestione di Paulo Fonseca). All'epoca della cessione, il Milan lasciò partire Liberali a titolo gratuito, cautelandosi però con una percentuale pari al 50% sulla futura rivendita dello stesso cartellino.

Questo accordo tecnico genera oggi uno scenario economico e strategico molto particolare per le casse rossonere:

In caso di cessione a terzi: se un club terzo (es. Bologna o Como) dovesse pagare la clausola da 6 milioni al Catanzaro, il Milan incasserebbe la metà della cifra, ovvero 3 milioni di euro.

In caso di riacquisto rossonero: qualora il Milan decidesse di riprendere il controllo del calciatore, l'operazione costerebbe al Diavolo solo 3 milioni di euro, poiché l'altra metà della clausola tornerebbe virtualmente nelle tasche del club stesso sotto forma di percentuale spettante.

Il fattore Lucci e la rivoluzione dirigenziale: un ritorno possibile? — Nonostante la convenienza economica di un eventuale contro-riscatto, la pista che riporterebbe Liberali a Milano resta in salita. Secondo l'analisi di Di Marzio, il procuratore del ragazzo, Alessandro Lucci, scelse di portarlo via dal Milan un anno fa proprio a causa di profonde diversità di vedute sul progetto di crescita e sul futuro del giovane talento.

Appare quindi complesso immaginare un repentino dietrofront da parte dell'agente e del giocatore. Va tuttavia considerato che l'area tecnica e dirigenziale del Diavolo sta vivendo una fase di azzeramento e rifondazione totale: un cambio radicale di interlocutori societari che potrebbe, in linea teorica, riaprire i margini per una clamorosa trattativa.