Calciomercato Milan – Umtiti potrebbe dire addio al Barcellona | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Samuel Umtiti potrebbe lasciare il Barcellona: il Milan resta vigile sulla situazione

Non è un dubbio che il Barcellona, in questo momento, sia un cantiere aperto. La squadra allenata da Xavi è alla ricerca di sé stessa e vuole dare vita ad un nuovo ciclo vincente. Per farlo ha bisogno innanzitutto di cedere quei giocatori che non rientrano più nel progetto del club catalano. Tra questi risulta esserci anche il nome del difensore francese Samuel Umtiti. Il calciatore cresciuto nel Lione ha avuto numerosi problemi fisici durante la sua avventura in Catalogna e quest'anno ha solamente giocato una partita. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il profilo del campione del mondo nel 2018 è stato individuato dal ricco Newcastle per rinforzare la difesa nella prossima stagione. In Italia, invece, potrebbe diventare un'occasione per il Milan, alla ricerca di un centrale che possa sostituire Simon Kjaer, il quale ha già terminato la stagione a causa del suo infortunio al ginocchio. Le Top News di oggi: problemi per Theo Hernandez, piace un ex attaccante della Roma