Per la mediana occhio (di nuovo) a Ugarte (Manchester United)

Un nome, per esempio, secondo il 'CorSport', che potrebbe tornare in auge per l'estate, dato che il Milan a gennaio non potrà inserire in rosa extracomunitari, è quello di Manuel Ugarte. Classe 2001, il mediano si è trasferito qualche mese fa dal PSG al Manchester United e piace ancora al Diavolo.