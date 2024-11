Calciomercato Milan – Due colpi a gennaio? Dipende da due fattori

Calciomercato Milan , secondo quanto riportato da 'Tuttosport' oggi in edicola, la dirigenza rossonera, in caso di quarto posto in pericolo, potrebbe decidere di investire anche a gennaio, magari anticipando una possibile mossa prevista per giugno. I ruoli in cui ci potrebbero essere degli interventi sono due: un vice Theo Hernandez e almeno un centrocampista .

Calciomercato Milan - Colpo in mediana e in difesa? Ci sono due fattori da considerare

I nomi per la mediana, secondo il quotidiano, sarebbero sostanzialmente due: Reda Belahyane del Verona e Morten Frendrup del Genoa. Samuele Riccisarebbe un obiettivo per il calciomercato estivo. Come terzino sinistro resterebbe viva l'idea che porta a Parisi della Fiorentina. Per ora, si legge, sarebbero solo ipotesi e molto potrebbe cambiare in base alle reali condizioni di Bennacer, così come dalle prestazioni della squadra di Fonseca in questo mese tra Serie A e Champions League.