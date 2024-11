Milan, Bennacer in recupero? L’indizio sui social non lascia alcun dubbio

Ismael Bennacer , centrocampista del Milan , sta lavorando in vista del rientro e lo ha reso noto lui stesso attraverso i propri profili social. Il mediano algerino, infatti, aveva cominciato molto bene la stagione sotto la gestione tecnica di Paulo Fonseca . C'era stato un momento in cui addirittura sembrava ad un passo dall'addio, siccome era finito nel mirino di Atletico Madrid e Marsiglia , ma il tecnico lusitano ha confermato come sia parte del progetto.

"Penso che abbiamo già le soluzioni in squadra. Bennacer… Penso che non servirà tanto per tornare. È un giocatore che può e deve fare la posizione di Fofana. Questa settimana ero con il mio gruppo, parlavamo di questo. Chi può prendere il posto di Fofana: al momento Ruben, anche se dobbiamo lavorarci. Come Musah. Sono adattati, ma possono farlo finché non torna Bennacer", le parole di Paulo Fonseca alla vigilia di Milan-Juventus.