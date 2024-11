'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse di calciomercato del Milan , ha ricordato come i rossoneri abbiano bisogno di un centrocampista per la sessione invernale. A tal proposito, la prima scelta del direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, Geoffrey Moncada , sarebbe Reda Belahyane dell' Hellas Verona . Più giovane e meno costoso, tra l'altro, delle due principali alternative, Morten Frendrup del Genoa e Johnny Cardoso del Betis .

Calciomercato Milan - Ricci nome caldo per l'estate

Allo stesso tempo, però, ha ricordato il quotidiano torinese, il Milan guarda già anche al calciomercato estivo 2025 e, in tal senso, sul taccuino del management del Diavolo c'è un nome cerchiato in rosso. Si tratta di quello di Samuele Ricci, classe 2001, regista del Torino e della Nazionale Italiana. Il Toro, ovviamente, non lo cede a campionato in corso, ma è consapevole come, a fine stagione, sarà complicato - per non dire impossibile - trattenerlo.