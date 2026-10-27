Il Milan continua a monitorare Nicolò Tresoldi, ma la corsa al giovane attaccante del Bruges si fa sempre più complicata. Sul centravanti tedesco si stanno muovendo diversi club europei, con Chelsea e Manchester City che hanno intensificato il proprio interesse. I rossoneri, insieme alla Juventus, restano alla finestra, consapevoli che per arrivare al giocatore serviranno tempi e condizioni favorevoli.

Tresoldi, Chelsea e Manchester City lo osservano da vicino

A riaccendere l'attenzione sul classe 2004 sono state le ultime prestazioni con la maglia del Bruges. Chelsea e Manchester City hanno seguito dal vivo l'attaccante nella sfida contro il Sint-Truiden (dove ha realizzato una bella tripletta), confermando l'interesse dei club inglesi.

La concorrenza, tuttavia, non si limita alle due società di Premier League. Anche Arsenal, Tottenham, Manchester United, Newcastle, Atlético Madrid e Borussia Dortmund starebbero monitorando la situazione. Un numero elevato di pretendenti che testimonia quanto il profilo di Tresoldi sia apprezzato sul mercato internazionale.

Milan alla finestra: il prezzo è di circa 50 milioni

Il Milan segue Tresoldi da tempo e considera il centravanti un possibile investimento per il futuro. La crescita mostrata con il Bruges lo ha portato sotto i riflettori, ma la valutazione economica rappresenta un ostacolo significativo.

Il club belga valuta il giocatore circa 50 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto in presenza di concorrenti inglesi potenzialmente in grado di presentare offerte elevate. Anche la Juventus resta vigile, ma al momento non risultano elementi sufficienti per parlare di una trattativa concreta con una delle due società italiane.

Per il Milan, dunque, la strategia sembra essere quella di continuare a seguire l'evoluzione della situazione, senza forzare i tempi. La concorrenza potrebbe infatti incidere sia sul costo del cartellino sia sulle condizioni necessarie per convincere il Bruges a privarsi del proprio attaccante.

Bruges, niente cessione a gennaio?

Un altro aspetto da considerare riguarda la posizione del club belga. Il Bruges non avrebbe intenzione di cedere Tresoldi già nella finestra invernale e, secondo quanto riportato dalla fonte, anche il giocatore preferirebbe completare la stagione in Belgio prima di valutare il proprio futuro.

Questo scenario rende meno probabile un trasferimento immediato e sposta l'attenzione sulla prossima estate. Il Milan dovrà quindi decidere se mantenere vivo il monitoraggio del centravanti in attesa di condizioni più favorevoli oppure valutare alternative per rinforzare l'attacco.

Milan, una corsa da seguire senza fretta

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Tresoldi resta un nome da tenere d'occhio per il mercato rossonero, ma la strada per arrivare al giocatore è tutt'altro che semplice. Il prezzo fissato dal Bruges, l'interesse dei principali club europei e la volontà di concludere la stagione in Belgio sono tutti fattori che potrebbero allontanare l'ipotesi di un trasferimento a gennaio.Per il Milan, in questa fase, la priorità è restare aggiornato sugli sviluppi e capire se nei prossimi mesi si apriranno margini per inserirsi concretamente nella corsa. La concorrenza di Chelsea e Manchester City rende l'operazione più complessa, ma non cancella l'interesse rossonero per un attaccante che continua ad attirare l'attenzione del mercato internazionale.