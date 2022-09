Calciomercato Milan – Tre osservati speciali in casa Empoli | News

Il Milan non vede l'ora di scendere in campo una volta terminata la sosta per le nazionali. I rossoneri affronteranno l'Empoli in trasferta e la squadra di Stefano Pioli vuole ripartire subito con il piede giusto e riscattare la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli. Sarà una gara importante per la classifica, ma sarà anche un'occasione per guardare da vicino tre calciatori che vestono la maglia del club toscano.