Calciomercato Milan – Tre le alternative a Ramsey | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero valuta Aaron Ramsey, ma Maldini pensa anche a delle alternative

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa a Aaron Ramsey. Il gallese è ai margini del progetto della Juventus e dunque sarebbe ben felice di vestire la maglia rossonera. Operazione vantaggiosa anche dal punto di vista fiscale, visto che il Decreto Crescita permetterebbe al Diavolo di alleggerire il costo relativo allo stipendio dell'ex Arsenal. L'operazione potrebbe andare in porto in prestito.