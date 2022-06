Calciomercato Milan – Piace Traore, ma servono almeno 25 milioni di euro

Il Milan avrebbe puntato gli occhi su Hamad Junior Traore: il Sassuolo, proprietario del suo cartellino, chiede almeno 25 milioni di euro

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sull'interesse del Milan per Hamad Junior Traore. Dopo il recente interesse del PSG per Renato Sanches, i rossoneri potrebbero virare sul calciatore del Sassuolo per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Il suo arrivo, però, sarebbe conseguente ai rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara, i quali sono prossimi a firmare i nuovi contratti con il Milan.

Diverse squadre sarebbero interessate al calciatore ivoriano, Leeds su tutti. Il club inglese ha chiuso in 17esima posizione nel campionato appena concluso, dunque nonostante il fascino della Premier sicuramente il Milan sarebbe una squadra in cui il calciatore ambirebbe a giocare. Il problema principale, però, sarebbe legato al prezzo del suo cartellino.

Come ben si sa, il Sassuolo accetta formule particolari. Un esempio può essere il trasferimento di Locatelli alla Juventus, con il club neroverde che lo ha ceduto in prestito gratuito per due stagioni con obbligo di riscatto condizionato nel 2023. Non è da escludere, dunque, che il classe 2000 possa essere ceduto in un modo simile, anche se però Carnevali non ha mai venduto i calciatori al di sotto del loro reale valore. Per acquistare Traore, quindi, ci vorranno almeno 25 milioni di euro.

L'ex Empoli ha caratteristiche differenti rispetto a quelle di Renato Sanches. Traore porterebbe qualità e pericolosità offensiva, una cosa che al Milan un po' è mancata nella stagione culminata con la conquista dello scudetto. L'ivoriano è il terzo centrocampista dell'ultimo campionato per tiri in porta, il quindicesimo per passaggi chiave, il nono per capacità di centrare la porta. Ma ci sarebbero due problemi.

Il primo è legato al salto da una squadra di provincia alla squadra campione d'Italia: riuscirebbe a sopportare la pressione di giocare davanti al pubblico di 'San Siro'? Il secondo problema, invece, riguarda il ruolo. Traore nasce come mezz'ala ma ha fatto vedere grandi cose nel ruolo di esterno sinistro, posizione del campo occupata da Rafael Leao. Sarà un dettaglio da tenere fortemente in considerazione? Staremo a vedere. Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?