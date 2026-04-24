"Non ci penso tanto. Il club e i miei agenti trat­tano e io sono foca­liz­zato sulle ultime cin­que par­tite per­ché gio­care la Cham­pions è il nostro obiet­tivo». Il focus rimane quindi tornare in Champions League, poi si ragionerà sul futuro.

Uno dei nomi tornati di moda nelle ultime ore per il centrocampo del Milan è quello di Nicolò Fagioli , assoluto protagonista nella stagione della rinascita in maglia Fiorentina . A parlare dell'interesse del Milan per lui è 'Tuttosport', che sottolinea come il classe 2001 sarebbe importante per il Diavolo vista anche la presenza di Massimiliano Allegri .

Non è un segreto che il tecnico toscano sia il principale sponsor di questo ragazzo che conosce molto bene, visto che fu lui a lanciarlo ai tempi della Juventus. Non sarà quindi un problema inserirlo in un centrocampo che ha bisogno di ulteriore qualità nelle seconde linee. E poi l'importanza delle per le liste UEFA: con lui si andrebbe a inserire un nuovo giocatore formatosi nelle giovanili italiane. Leggendo i colpi che Tare ha in mente, si rischia di avere pochi giocatori adatti alle normative UEFA. Ecco, quindi, che Fagioli avrebbe una duplice valenza.