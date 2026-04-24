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Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: entra Fagioli, esce Jashari? Ecco il colpo a sorpresa dalla B

Top News rassegna 24 aprile con focus sul centrocampo del Milan
Le Top News sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, venerdì 24 aprile 2026: focus sul centrocampo con possibile arrivo di Fagioli e di un nome a sorpresa. Attenziona alla situazione Jashari ...
Redazione

Nella mattina di oggi, venerdì 24 aprile, sono diverse le notizie di calciomercato legate al Milan. Nonostante l'obiettivo cardine del Diavolo nel prossimo mercato sia quello di sistemare il reparto offensivo, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri una rosa più forte e profonda in ogni ruolo. Le principali indiscrezioni di mercato della mattina, infatti, riguardano, il centrocampo dove potrebbe esserci l'uscita a sorpresa di Ardon Jashari in direzione Torino. Per sostituirlo, il Diavolo ha in mente due giocatori: Nicolò Fagioli della Fiorentina e Issa Doumbia del Venezia. Ma non solo, vi segnaliamo anche una bella intervista di Fikayo Tomori in cui si parla di Allegri, rinnovo e non solo. Di seguito, il punto completo sulle principali notizie di mercato pubblicate sul sito PianetaMilan.it.

Tomori tra finale di stagione e il futuro al Milan

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Uno dei protagonisti della stagione rossonera è il difensore Fikayo Tomori, che assieme a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic forma la linea difensiva titolare meno battuta dell'intera Serie A. 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola presenta una lunga intervista al centrale inglese che, tra i tanti temi, si è espresso così sul possibile rinnovo di contratto (scadenza attuale 2027).

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"Non ci penso tanto. Il club e i miei agenti trat­tano e io sono foca­liz­zato sulle ultime cin­que par­tite per­ché gio­care la Cham­pions è il nostro obiet­tivo». Il focus rimane quindi tornare in Champions League, poi si ragionerà sul futuro.

Torna di moda Fagioli: colpo perfetto per le liste e Allegri

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Uno dei nomi tornati di moda nelle ultime ore per il centrocampo del Milan è quello di Nicolò Fagioli, assoluto protagonista nella stagione della rinascita in maglia Fiorentina. A parlare dell'interesse del Milan per lui è 'Tuttosport', che sottolinea come il classe 2001 sarebbe importante per il Diavolo vista anche la presenza di Massimiliano Allegri.

Non è un segreto che il tecnico toscano sia il principale sponsor di questo ragazzo che conosce molto bene, visto che fu lui a lanciarlo ai tempi della Juventus. Non sarà quindi un problema inserirlo in un centrocampo che ha bisogno di ulteriore qualità nelle seconde linee. E poi l'importanza delle per le liste UEFA: con lui si andrebbe a inserire un nuovo giocatore formatosi nelle giovanili italiane. Leggendo i colpi che Tare ha in mente, si rischia di avere pochi giocatori adatti alle normative UEFA. Ecco, quindi, che Fagioli avrebbe una duplice valenza.

Uscita a sorpresa: Jashari alla Juventus?

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In vista del big match di domenica sera, 'La Gazzetta dello Sport' parla di un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere Milan e Juventus durante l'estate. Oltre all'interesse condiviso per Leon Goretzka, la 'Vecchia Signora' starebbe pensando a un colpo proprio in casa rossonera.

Per offrire nuove soluzioni a Luciano Spalletti, si cerca un centrocampista di talento e regia da mettere al centro della mediana. Ecco quindi l'idea Ardon Jashari, centrocampista del Diavolo che potrebbe cercare una nuova squadra per trovare più minuti il prossimo anno. Per ora è solo una suggestione, ma l'idea stuzzica non poco alla Continassa.

Issa Doumbia, il colpo dalla Serie B che non ti aspetti

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Potrebbe essere Issa Doumbia del Venezia il colpo a sorpresa del prossimo calciomercato. Il centrocampista è uno dei protagonista della Serie B con 6 gol e 5 assist in 31 presenze totali.

Secondo transferfeed.com, il Milan avrebbe posto gli occhi sul classe 2003 per dare nuova linfa al centrocampo che verrà cambiato in gran parte. Vista la valutazione intorno ai 10 milioni di euro, potrebbe essere la giusta scommessa su cui puntare. Su di lui, però, si registra anche l'interesse dell'Inter e della Roma.

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