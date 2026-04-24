"Non ci penso tanto. Il club e i miei agenti trattano e io sono focalizzato sulle ultime cinque partite perché giocare la Champions è il nostro obiettivo». Il focus rimane quindi tornare in Champions League, poi si ragionerà sul futuro.
Torna di moda Fagioli: colpo perfetto per le liste e Allegri—
Uno dei nomi tornati di moda nelle ultime ore per il centrocampo del Milan è quello di Nicolò Fagioli, assoluto protagonista nella stagione della rinascita in maglia Fiorentina. A parlare dell'interesse del Milan per lui è 'Tuttosport', che sottolinea come il classe 2001 sarebbe importante per il Diavolo vista anche la presenza di Massimiliano Allegri.
Non è un segreto che il tecnico toscano sia il principale sponsor di questo ragazzo che conosce molto bene, visto che fu lui a lanciarlo ai tempi della Juventus. Non sarà quindi un problema inserirlo in un centrocampo che ha bisogno di ulteriore qualità nelle seconde linee. E poi l'importanza delle per le liste UEFA: con lui si andrebbe a inserire un nuovo giocatore formatosi nelle giovanili italiane. Leggendo i colpi che Tare ha in mente, si rischia di avere pochi giocatori adatti alle normative UEFA. Ecco, quindi, che Fagioli avrebbe una duplice valenza.
Uscita a sorpresa: Jashari alla Juventus?—
In vista del big match di domenica sera, 'La Gazzetta dello Sport' parla di un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere Milan e Juventus durante l'estate. Oltre all'interesse condiviso per Leon Goretzka, la 'Vecchia Signora' starebbe pensando a un colpo proprio in casa rossonera.
Per offrire nuove soluzioni a Luciano Spalletti, si cerca un centrocampista di talento e regia da mettere al centro della mediana. Ecco quindi l'idea Ardon Jashari, centrocampista del Diavolo che potrebbe cercare una nuova squadra per trovare più minuti il prossimo anno. Per ora è solo una suggestione, ma l'idea stuzzica non poco alla Continassa.
Issa Doumbia, il colpo dalla Serie B che non ti aspetti—
Potrebbe essere Issa Doumbia del Venezia il colpo a sorpresa del prossimo calciomercato. Il centrocampista è uno dei protagonista della Serie B con 6 gol e 5 assist in 31 presenze totali.
Secondo transferfeed.com, il Milan avrebbe posto gli occhi sul classe 2003 per dare nuova linfa al centrocampo che verrà cambiato in gran parte. Vista la valutazione intorno ai 10 milioni di euro, potrebbe essere la giusta scommessa su cui puntare. Su di lui, però, si registra anche l'interesse dell'Inter e della Roma.
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