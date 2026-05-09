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Calciomercato Milan, Top News di rassegna: rivoluzione in arrivo, piano Goretzka e l’annuncio su Furlani

Calciomercato Milan, Top News di rassegna: rivoluzione in arrivo, piano Goretzka e l'annuncio su Furlani
Le Top News di rassegna sul calciomercato del Milan pubblicate nella mattina di oggi, sabato 9 maggio 2026: voci di rivoluzione estiva per i rossoneri. Il futuro di Tare, Allegri e Furlani potrebbe essere in bilico
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è pronto a tornare in campo: domani la sfida cruciale contro l'Atalanta. Tra la sfida contro la Dea e quelle che restano con Genoa e Cagliari, i rossoneri dovranno conquistare due vittorie per avere la certezza matematica di giocare la Champions League. Nonostante l'importanza delle prossime partite, quello che fa clamore è il possibile futuro del Milan: altra rivoluzione in arrivo? Voci su D'Amico e Furlani. Ecco cosa serve per Goretzka e il futuro di Allegri. Le top news del 9 maggio 2026 da Pianeta Milan.

Milan, manca un passaggio per Goretzka 

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Iniziamo parlando di mercato: il Milan continua il pressing per portare in rossonero Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 si libera a zero dal Bayern Monaco, con il Diavolo pronto a investire un triennale da 5 milioni di euro a stagione per convincerlo. Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri si sono mossi in anticipo, ma serve un passaggio fondamentale: la qualificazione in Champions League. Fase di attesa quindi, ma occhio ai possibili inserimenti di altre squadre (in passato si è parlato di Juventus e Atletico Madrid interessate).

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Allegri, futuro in rossonero ancora da scrivere

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Si passa poi a tutte le indiscrezioni sul futuro. Massimiliano Allegri è l'attuale allenatore del Milan: in caso di qualificazione in Champions League, il suo contratto si allungherebbe in automatico di un anno, fino al 2028. Come scrive 'Tuttosport', il futuro di Allegri sarebbe ancora tutto da scrivere e dipenderebbe da vari fattori: dalle ambizioni che il club gli dimostrerà col mercato, all’eventuale chiamata della Nazionale e dalla qualificazione alla massima competizione europea (servono ancora 6 punti al Milan).

Anche il futuro di Furlani in bilico

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Occhio anche al futuro dell'amministratore delegato del Milan, ovvero Giorgio Furlani. Il CEO rossonero è nell'occhio del ciclone: i tifosi hanno iniziato una petizione per le sue dimissioni, mentre contro l'Atalanta ci sarà una forte protesta proprio nei confronti del suo lavoro. Del futuro dei rossoneri ha parlato anche il giornalista Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole.

"Il 25 maggio è possibile ci siano degli stravolgimenti al Milan, ancora rivoluzioni. Se il Milan non andasse in Champions League, credo e temo che Allegri sia fuori. Così come Tare. In generale sarei sorpreso di vedere Giorgio Furlani ancora amministratore delegato del Milan al termine della stagione, con o senza Champions. Non è verità assoluta, è una mia sensazione. Ho le mie voci, magari sbagliate. Non vi ho detto che sarà così, ma sarei sorpreso. Non essendo sicuro della permanenza di Furlani, non parlerei di D'Amico e Italiano, senza di lui non credo a loro due. Se il Milan entrasse in Champions League, non sarei ancora sicuro della permanenza di Allegri. Senza Allegri penso potrebbero andare via Rabiot, Maignan e Modrić".

Ritorno di fiamma per D'Amico e Italiano 

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Occhio però a quanto scrive 'Il Corriere dello Sport'. Secondo il quotidiano, infatti, Giorgio Furlani starebbe spingendo forte per un'altra rivoluzione in estate. Il Diavolo starebbe facendo di tutto per prendere Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo del Milan. Un tentativo forte, che ovviamente porterebbe un cambio al vertice, con l'addio di Tare dopo una sola stagione. Con il possibile arrivo dell'attuale dirigente dell'Atalanta, ci potrebbe essere un altro allenatore al posto di Allegri, con Vincenzo Italiano (attualmente al Bologna) come opzione forte per il Milan.

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