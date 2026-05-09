Senza soldi dei premi UEFA sarà difficile puntare a profili importanti per rinforzare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Come scrive 'Tuttosport', il futuro di Allegri sarebbe ancora tutto da scrivere e dipenderebbe da vari fattori: dalle ambizioni che il club gli dimostrerà col mercato, all’eventuale chiamata della Nazionale e dalla qualificazione in Champions League. Tutti si aggrappano all'allenatore rossonero per trovare i sei punti mancanti: Allegri, in settimana, ha lavorato sulla testa dei giocatori con cui ha parlato spesso. Contro l'Atalanta pronti cambi importanti: a centrocampo spazio a Ricci al posto di Jashari, con Loftus-Cheek mezzala destra e Rabiot a sinistra. In avanti Pulisic con Giménez. Il Milan deve cambiare assolutamente passo rispetto a quanto mostrato nelle ultime sette partite, ovvero dalla sconfitta contro la Lazio che ha tolto tutte le speranze Scudetto. In queste gare, 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti.