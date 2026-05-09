Il Milan deve chiudere la stagione al massimo: tre partite al termine contro Atalanta, Genoa e Cagliari con un solo obiettivo, ovvero vincerne due per avere la certezza matematica di giocare la prossima edizione della Champions League. Dopo il crollo contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri non ha più jolly da spendere e non può permettersi passi falsi. Lo ricorda anche 'Tuttosport', che parla della qualificazione in Champions League come vitale per il futuro del Milan: senza, ci potrebbe essere l'ennesima rivoluzione estiva, con tutti in bilico. Dirigenti, giocatori e lo stesso Massimiliano Allegri. Il ritorno nella massima competizione europea è anche lo spartiacque per il mercato.
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Futuro Allegri, ecco da cosa dipende: il Milan si affida a lui e alle mosse anti-Atalanta
Il Milan si affida ad Allegri
Senza soldi dei premi UEFA sarà difficile puntare a profili importanti per rinforzare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Come scrive 'Tuttosport', il futuro di Allegri sarebbe ancora tutto da scrivere e dipenderebbe da vari fattori: dalle ambizioni che il club gli dimostrerà col mercato, all’eventuale chiamata della Nazionale e dalla qualificazione in Champions League. Tutti si aggrappano all'allenatore rossonero per trovare i sei punti mancanti: Allegri, in settimana, ha lavorato sulla testa dei giocatori con cui ha parlato spesso. Contro l'Atalanta pronti cambi importanti: a centrocampo spazio a Ricci al posto di Jashari, con Loftus-Cheek mezzala destra e Rabiot a sinistra. In avanti Pulisic con Giménez. Il Milan deve cambiare assolutamente passo rispetto a quanto mostrato nelle ultime sette partite, ovvero dalla sconfitta contro la Lazio che ha tolto tutte le speranze Scudetto. In queste gare, 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti.
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