Massimiliano Allegri è pronto a cambiare volto al suo Milan: contro l'Atalanta, l'allenatore rossonero dovrebbe puntare su Santiago Giménez in attacco. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il messicano è stato provato tutta la settimana a Milanello nella formazione titolare, con un dubbio sul compagno di reparto che resta (provati Pulisic, Nkunku e Leão). Per Giménez una possibilità da non lasciarsi scappare, visto che l'ex Feyenoord non ha ancora segnato in Serie A in questa stagione e ha giocato pochissimo dopo l'infortunio alla caviglia (4 presenze di cui quella più significativa contro il Sassuolo con 31 minuti in campo).
MILAN-ATALANTA
Milan, rivoluzione in attacco: Giménez titolare contro l’Atalanta. Il messicano si gioca anche il futuro
Milan-Atalanta, Allegri punta sul riscatto di Giménez e Loftus-Cheek
Queste partite potrebbero essere decisive anche per il futuro di Gimenez, visto che ci sono già voci di una possibile cessione da parte del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Secondo il quotidiano, il Milan non vuole svenderlo, ma cerca un'altra punta. Destino simile quello di Loftus-Cheek: anche il centrocampista potrebbe ritrovare la titolarità contro l'Atalanta dopo il rientro dall'infortunio subito contro il Parma. Anche intorno all'inglese ci sono voci di una possibile cessione in estate, intanto Allegri punta sulla possibile voglia di rivalsa dei due giocatori rossoneri. Vedremo se saranno decisivi nella sfida di domenica sera contro l'Atalanta. Ricordiamo che al Milan servono ancora 6 punti per la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
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