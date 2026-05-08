Massimiliano Allegri è pronto a cambiare volto al suo Milan: contro l'Atalanta, l'allenatore rossonero dovrebbe puntare su Santiago Giménez in attacco. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il messicano è stato provato tutta la settimana a Milanello nella formazione titolare, con un dubbio sul compagno di reparto che resta (provati Pulisic, Nkunku e Leão). Per Giménez una possibilità da non lasciarsi scappare, visto che l'ex Feyenoord non ha ancora segnato in Serie A in questa stagione e ha giocato pochissimo dopo l'infortunio alla caviglia (4 presenze di cui quella più significativa contro il Sassuolo con 31 minuti in campo).