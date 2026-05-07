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Masala sicuro: “Milan, Leao non fa la differenza. Per il bene di tutti, che le strade si separino”

Rafael Leao, attaccante AC Milan, qui durante Milan-Juventus di Serie A
Il giornalista sportivo Andrea Masala, in un editoriale pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato della possibile separazione tra il Milan e Rafael Leao nella sessione estiva di calciomercato. Ecco cosa ha scritto sul 10
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan avrebbe deciso di separarsi da Rafael Leao nella finestra estiva di calciomercato, 'incoraggiando' proposte tra i 50 e i 60 milioni di euro per cedere il calciatore al miglior offerente. Questo è quanto ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tra gli approfondimenti sul tema, poi, segnaliamo un editoriale del giornalista sportivo Andrea Masala.

Per Masala, "il Milan si arrovella, continua a interrogarsi sul suo giocatore più discusso, diventato in pratica il simbolo di una stagione di alti e bassi", ma, più che sui fischi - copiosi - piovuti addosso al numero 10 dai tifosi del Milan nelle ultime partite - il club dovrebbe riflettere su "una serie di prestazioni al di sotto di uno standard accettabile, che tra l’altro non ne giustificano l’ingaggio top".

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Per il giornalista sportivo della 'rosea', con gli anni Leao si è involuto. "Alla soglia dei 27 anni non ha acquisito una adeguata maturazione e risulta irrisolto, non fa la differenza. Ormai non può permettersi di improvvisarsi invenzioni a intermittenza: deve trovare una continuità che non ha mai davvero avuto, camuffata da lampi accecanti che illudevano tutti sulla sua definitiva crescita".

E anche nonostante tutte le chance concesse a lui quest'anno da Massimiliano Allegri, il quale era ben consapevole del rischio di giocare con un uomo in meno", Leao non è riuscito a carburare. Da qui, la considerazione ad alta voce di Masala sul quotidiano sportivo di oggi: "Meglio essere di una chiarezza brutale: le strade si separino".

"In un altro contesto Rafa potrebbe trovare la spinta ideale. E il Milan non si arrangerebbe più in attacco con nomi di ripiego"

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Questo perché, secondo lui, "in un altro contesto, Rafa potrebbe trovare la spinta ideale che finora ha sfruttato soltanto a sprazzi. E il Milan che deve tornare in Champions non da sparring partner, ruolo imbarazzante per chi l’ha vinta in sette edizioni, sarebbe libero di spendere risorse per rinforzi all’altezza della missione, senza più arrangiarsi in attacco con nomi di ripiego".

Ecco perché - la riflessione finale del giornalista della 'rosea', "meglio rompere gli indugi e chiuderla qui, se possibile da buoni amici e con bei ricordi, senza far volare gli stracci: se Leao e il Milan si separeranno ora, sarà un buon affare per tutti". Sarà davvero così? Staremo a vedere: in fin dei conti, al calciomercato estivo vero e proprio, manca un mese e mezzo.

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