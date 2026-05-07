Milan, in attacco c'è Sorloth — Secondo quanto riferito al Corriere dello Sport, dopo l'eliminazione dell'Atletico Madrid dalla Champions League, il futuro di Sorloth potrebbe essere molto lontano dalla Spagna. Il calciatore, seguito molto dal Milan, vuole più spazio e, di conseguenza, potrebbe lasciare i 'colchoneros'. Il Milan, però, non è l'unico club sull'attaccante: su di lui spicca anche la Juventus. Il club madrileno, però, chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno ulteriori sviluppi

Vlahovic, quale sarà il tuo futuro? — Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il futuro alla Juventus di Dusan Vlahovic, seguitissimo dal Milan di Massimiliano Allegri, è in stallo: le trattative per il rinnovo sembrano essersi congelate. Ila ero, in scadenza a giugno, non sarebbe convinto della proposta fatta dalla Vecchia signora e, di conseguenza, inizia a guardare anche all'estero ( Bayern Monaco e Barcellona le destinazioni 'preferite'). Ma il Milan in tutto questo? Il club di via Aldo Rossi sta seguendo da vicino la situazione, sperando in un possibile spiraglio futuro per cercare di portarlo in rossonero, nuovamente alla corte di Massimiliano Allegri.

Leao ai saluti? — Secondo quanto riferito alla Gazzetta dello Sport, il Milan in estate potrebbe cedere Rafael Leao: se così fosse, il portoghese, arrivato nell'estate del 2019, direbbe addio ai colori rossoneri dopo ben 7 stagioni. Dopo molti anni di alti e bassi, con prestazioni deludenti, il club è rimasto molto deluso dalla sua continuità (soprattutto vista l'età del calciatore) e starebbe valutando un suo ipotetico addio per fare cassa: la dirigenza rossonera vorrebbe incassare all'incirca 50-60 milioni di euro.