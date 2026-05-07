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Milan, le Top News di rassegna: Leao ai saluti? Gila, occhio alla concorrenza! In attacco lui

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Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 7 maggio 2026: tra le top news anche il mercato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La possibile concorrenza per Gila, l'addio di Rafael Leao e la possibile pista in attacco che porta a Sorloth: la rassegna di oggi di 'PianetaMilan.it' mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi della mattina di oggi, giovedì 67maggio 2026, per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura su ciò che aspetta il Diavolo nei giorni avvenire. Ecco le Top News sul Milan che abbiamo analizzato per voi.

Milan Top News, il Napoli vuole Gila?

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Il Milan si sa, ha visto in Mario Gila l'elemento perfetto per rinforzare la propria difesa. Secondo varie fonti, il Milan avrebbe già gettato le basi per un possibile contratto (scadenza 30 giugno 2030 con opzione sulla quinta stagione e uno stipendio di 3 milioni netti), ma ad oggi, a preoccupare è l'inserimento del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte vuole Gila, in vista anche dei possibili addii di Buongiorno e Beukema.

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Milan, in attacco c'è Sorloth

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Secondo quanto riferito al Corriere dello Sport, dopo l'eliminazione dell'Atletico Madrid dalla Champions League,  il futuro di Sorloth potrebbe essere molto lontano dalla Spagna. Il calciatore, seguito molto dal Milan, vuole più spazio e, di conseguenza, potrebbe lasciare i 'colchoneros'. Il Milan, però, non è l'unico club sull'attaccante: su di lui spicca anche la Juventus. Il club madrileno, però, chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno ulteriori sviluppi

Vlahovic, quale sarà il tuo futuro?

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Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il futuro alla Juventus di Dusan Vlahovic, seguitissimo dal Milan di Massimiliano Allegri, è in stallo: le trattative per il rinnovo sembrano essersi congelate. Ila ero, in scadenza a giugno, non sarebbe convinto della proposta fatta dalla Vecchia signora e, di conseguenza, inizia a guardare anche all'estero ( Bayern Monaco e Barcellona le destinazioni 'preferite'). Ma il Milan in tutto questo? Il club di via Aldo Rossi sta seguendo da vicino la situazione, sperando in un possibile spiraglio futuro per cercare di portarlo in rossonero, nuovamente alla corte di Massimiliano Allegri.

Leao ai saluti?

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Secondo quanto riferito alla Gazzetta dello Sport, il Milan in estate potrebbe cedere Rafael Leao: se così fosse, il portoghese, arrivato nell'estate del 2019, direbbe addio ai colori rossoneri dopo ben 7 stagioni. Dopo molti anni di alti e bassi, con prestazioni deludenti, il club è rimasto molto deluso dalla sua continuità (soprattutto vista l'età del calciatore) e starebbe valutando un suo ipotetico addio per fare cassa: la dirigenza rossonera vorrebbe incassare all'incirca 50-60 milioni di euro.

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