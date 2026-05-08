La redazione di Pianeta Milan ha rivelato ieri di una possibile protesta della Curva Sud del Milan nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, prima della partita di domenica sera contro l'Atalanta (qui tutti i dettagli). Notizia che viene confermata anche dall'edizione odierna di 'Tuttosport'. I capi d’imputazione mossi contro il dirigente rossonero sono quelli di una strategia aziendale che non ha portato risultati sportivi e che ha avuto come finalità ultima i bilanci in attivo.