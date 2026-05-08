La redazione di Pianeta Milan ha rivelato ieri di una possibile protesta della Curva Sud del Milan nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, prima della partita di domenica sera contro l'Atalanta (qui tutti i dettagli). Notizia che viene confermata anche dall'edizione odierna di 'Tuttosport'. I capi d’imputazione mossi contro il dirigente rossonero sono quelli di una strategia aziendale che non ha portato risultati sportivi e che ha avuto come finalità ultima i bilanci in attivo.
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Contestazione Milan, la Curva Sud contro Furlani: striscioni e cori pronti per l’Atalanta
Milan-Atalanta, proteste attese contro Furlani
Come scrive il quotidiano, si parla di possibili striscioni contro l’operato di Furlani e di cori contro lo stesso CEO rossonero e della proprietà del Diavolo. La squadra dovrebbe essere comunque sostenuta dai tifosi durante la partita contro l'Atalanta, ma tutto potrebbe dipendere dal risultato della partita. Sempre in tema proteste dei tifosi, è arrivata a quota 28 mila firme la petizione dei sostenitori del Milan, che richiedono le dimissioni dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Potrebbe essere quindi molto caldo il clima di Milan-Atalanta. Una partita che resta molto importante: ai rossoneri restano le sfide contro la Dea, il Genoa e il Cagliari e servono due vittorie per la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Passaggio fondamentale anche per il futuro del club e per il mercato che verrà.
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