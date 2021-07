Calciomercato Milan top news: Sabitzer ipotesi concreta, brividi Kessie

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 6 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Piace seriamente Marcel Sabitzer, mentre arrivano notizie contrastanti su Franck Kessie. Ipotesi di Josip Ilicic sempre concreta, mentre si tiene d'occhio ancora Lorenzo Insigne. Davanti piace Kaio Jorge. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.