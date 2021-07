Calciomercato Milan – Kessie in orbita Chelsea: il punto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: in primo piano c'è sempre il futuro di Kessie. Sul centrocampista c'è l'interesse da parte del Chelsea

In primo piano in casa Milan c'è sempre il rinnovo di Franck Kessie . In scadenza di contratto nel 2022 , l'ivoriano è ovviamente è un'occasione di calciomercato per tantissime squadre. L'ex Atalanta è cresciuto esponenzialmente nelle ultime due stagioni, tanto da diventare un centrocampista totale. I tifosi sono preoccupati, visto quanto successo con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu , ma l'agente del calciatore ha rassicurato tutti alla Gazzetta dello Sport: "Solo un colpo di Stato può mandare via il Presidente dal Milan".

In ogni caso, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Kessie è in orbita Chelsea. Il club londinese ha individuato l'ivoriano come il sostituto ideale di Kante qualora il centrocampista venisse ceduto. Il francese, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2023, e dunque non è escluso che il Chelsea possa cederlo l'anno prossimo per monetizzare dal trasferimento. Vedremo cosa succederà, ma le parole dell'agente fanno pensare che la priorità di Kessie è quella di restare al Milan. L'ipotesi Chelsea, dunque, è in questo momento in secondo piano Il Milan intanto è molto interessatoa Sabitzer. Ecco cosa abbiamo scoperto.