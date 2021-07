Calciomercato Milan – I motivi che spingono Ilicic verso i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic, sloveno dell'Atalanta, può essere l'elemento perfetto per la trequarti del Diavolo

Il Milan, come noto, sta cercando un nuovo trequartista in questo calciomercato estivo. Il nome di Josip Ilicic, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è stato uno dei primi ad essere stato accostato ai rossoneri di Stefano Pioli. Il gigante sloveno, di proprietà dell'Atalanta, è avanti con l'età, vero (classe 1988, n.d.r.), ma dalla sua ha tanti motivi che lo spingerebbero verso i rossoneri.