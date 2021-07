Ag. Kessié: “Solo un colpo di stato manderà via il Presidente dal Milan”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: continua a tenere banco il rinnovo di Franck Kessié. Le parole del suo agente, George Atangana

Carmelo Barillà

In questa sessione di calciomercato, in casa Milan continua a tener banco il rinnovo di Franck Kessié. A fornire importanti aggiornamenti sulla questione è 'La Gazzetta dello Sport', stamane in edicola. Il contratto del centrocampista ivoriano scadrà il 30 giugno 2022 e c'è ancora distanza tra domanda e offerta.

La dirigenza rossonera vuole accelerare la trattativa e venire incontro alla richieste di Kessié per evitare un nuovo caso Donnarumma o Calhanoglu. Il mediano è una delle colonne portanti della squadra di Stefano Pioli, che non vuole rinunciare a lui. E mentre il giocatore si gode un po' di relax prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo con la sua Costa D'Avorio, a parlare è stato l'agente.

George Atangana, il suo procuratore, ha rilasciato una breve battuta, che però fa filtrare un cauto ottimismo sul rinnovo di Kessié con il Milan: "Solo un colpo di Stato può mandare via il Presidente dal Milan". Kessié fa gola a tanti club, in particolare in Premier League. Se il Milan non vorrà perderlo dovrà trovare al più presto una soluzione. E chissà che stavolta la società non vada incontro alla richiesta di un calciatore. Milan, è fatta per il ritorno di Tonali: le ultime news >>>