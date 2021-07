Calciomercato Milan – Concreto interesse per Kaio Jorge: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, attaccante 2002 del Santos, andrà in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre

Il Milan , che in questa sessione estiva di calciomercato sta cercando un paio di attaccanti (uno esperto ed un giovane da far crescere), è concretamente interessato a Kaio Jorge . L'attaccante brasiliano, classe 2002 , andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Santos , il prossimo 31 dicembre .

Per i rossoneri, però, non sarebbe un colpo per il presente, bensì per l'immediato futuro. L'intenzione del Diavolo, infatti, è prendere Kaio Jorge nel calciomercato invernale, quindi nel gennaio 2022, quando sarà svincolato. In quel caso potrà dunque trasferirsi in rossonero a parametro zero. Milan, rischi di perdere Kessié: le ultime news sull'ivoriano >>>