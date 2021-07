Calciomercato Milan – Insigne rompe con il Napoli: rossoneri vigili

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lorenzo Insigne in rossonero? Il suo contratto con i partenopei scadrà il 30 giugno 2022 ...

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset', il Milan osserva, vigile, la situazione di Lorenzo Insigne. Il calciatore del Napoli, classe 1991, andrà infatti in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e, ad oggi, appare molto difficile che possa prolungare il suo accordo con i partenopei.

Le parole del Presidente Aurelio De Laurentiis ("Se andrà via da Napoli, sarà una sua scelta") certificano come la situazione tra Insigne ed il Napoli sia molto delicata. Il giocatore vorrebbe confermare lo stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti. Se possibile, salire a 5, anche 5,5.

Quello che vorrebbe fare il Napoli, invece, va in direzione contraria. L'ultima offerta recapitata all'entourage di Insigne era di 3,5 milioni di euro netti l'anno. Su Insigne, ha evidenziato 'Sport Mediaset', ci sono grandi club. Ma il Milan, che in Paolo Maldini un grande estimatore di Insigne, non vorrebbe farsi sfuggire l'occasione.

Quei 4,5 milioni di euro che Insigne vuole il Milan potrebbe garantirli e con un giocatore in scadenza di contratto il Diavolo sa che con 20, massimo 25 milioni di euro di spesa porterebbe a casa il numero 10 della Nazionale Italiana. Vedremo nei prossimi giorni se ciò sfocerà in una trattativa, che al momento non c'è.

Il Milan, ad ogni modo, ha già da tempo preso contatti con l'agente di Insigne, il quale, come si ricorderà, era stato in Via Aldo Rossi nello scorso mese di aprile. Milan, rischi di perdere Kessié: le ultime news sull'ivoriano >>>