Calciomercato Milan – Oggi incontro con gli agenti di Tomori per il rinnovo

Fikayo Tomori è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan . Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito, oggi è previsto un incontro tra gli agenti del giocatore il club di via Aldo Rossi. I rappresentati del difensore inglese, infatti, starebbero arrivando dall'Inghilterra per provare a chiudere l'accordo con il Diavolo.

In realtà c'è già un principio d'accordo. Tomori è felice di essere al Milan e ha sempre mostrato una certa apertura per una sua permanenza a Milanello. Il suo attuale contratto scadrà nel 2025, ma è sempre più vicino a prolungarlo fino al 2027.