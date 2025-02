Calciomercato Milan, Tomori in bilico: ecco il favorito per sostituirlo

Ecco il favorito dalla dirigenza per sostituire Fikayo Tomori, il cui futuro al Milan in vista della prossima stagione sembra in bilico

Fabio Barera Redattore 10 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 20:31)

Il futuro di Fikayo Tomori al Milan non sarebbe più tanto saldo e al momento la dirigenza avrebbe un favorito per sostituirlo. Il centrale inglese, infatti, nel corso di questa stagione ha vissuto diversi momenti di difficoltà. Magari non tanto sul piano delle prestazioni, quanto proprio sul piano mentale. Inizialmente, infatti, non era scattata la scintilla con Paulo Fonseca, con cui sostanzialmente era arrivato ai ferri corti. Tanto che era finito ai margini delle gerarchie e si parlava di trasferimento quasi sicuro. Da quando è giunto Sérgio Conceicao sulla panchina del Diavolo le cose sono però cambiate.