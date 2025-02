Empoli-Milan, Tomori: espulsione revocabile? Il precedente di Muntari

Empoli-Milan al 55’ Tomori, già ammonito, fa un fallo scomposto a Lorenzo Colombo involato verso la porta di Maignan. L'arbitro Pairetto estrae il cartellino giallo e poi il rosso. Il fallo dell'inglese è scomposto e merita la sanzione, ma sono tanti i dubbi sulla posizione dell'attaccante ex Milan. Il guardialinee non ha alzato la bandierina, ma dal fermo immagine sembra fuorigioco. Il VAR, da regolamento, non può intervenire per togliere il secondo giallo a Tomori. Una fallo nel protocollo che potrebbe essere una beffa per il difensore del Milan visto che dovrebbe saltare per squalifica la sfida contro il Verona.