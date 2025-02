"Pairetto delitto perfetto". Così Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato, ha commentato Empoli-Milan 0-2 sul suo canale 'YouTube'. Ecco il parere del giornalista: " In zona Champions qualcuno si farà male, a maggior ragione se i posto dovessero essere quattro e non cinque. Il Milan gioca un primo tempo con poche idee. Poi Conceicao avvia la rivoluzione con Leao, Pulisic e Santiago Gimenez in campo. Il messicano è un grande colpo che aiuterà il Milan. Sulla qualità di Felix poco da dire e il Milan domina il secondo tempo".

Empoli-Milan, Pedullà: "Pairetto non può arbitrare, va fermato. Sconcertante"

Pedullà critica aspramente l'arbitro Pairetto e il sistema arbitrale italiano in generale: "Poi c'è il capitolo che nessuno vuole sentire. La direzione di Pairetto è sconcertante. Ogni interpretazione è un pericolo, lo ritengo tra i peggiori della Serie A. Non può arbitrare il Milan, non può arbitrare. Bisogna fermarlo. Quello che è successo sul rosso di Tomori: non puoi parlarmi di protocollo, se è fuorigioco è fuorigioco. Cambiate il protocollo. Va fermato, mettiamo un altro qualsiasi. E' il delitto perfetto, sempre, automaticamente. Il protocollo autorizza a fare dei danni, è la deriva del settore arbitrale".