Empoli-Milan, il disastro di Pairetto e del VAR: solo bocciature. La moviola

Empoli-Milan 0-2, una partita che i rossoneri riescono a vincere grazie alla immensa qualità offensiva della squadra e grazie alle mosse di Sergio Conceicao che nel secondo tempo mette in campo tutti gli attaccanti che cambiano la gara. La partita, però, sarebbe potuta essere condizionata in negativo dalla prossima prestazione dell'arbitro Pairetto che ha sbagliato quasi tutto ieri sera. Un possibile rigore ai danni di Abraham, un rosso mancante a Cacace per fallo su Walker, un doppio giallo a Tomori dopo un fallo in fuorigioco. Insomma errori gravi del direttore di gara e del VAR. Il voto dei maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola e la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'.