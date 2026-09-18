Il prossimo avversario del Milan in campionato si muove blindando i propri gioielli. Nelle scorse ore il Lecce ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004, che si è legato al club salentino fino al 30 giugno 2030. Come ricordato dall'edizione odierna di Tuttosport, il numero 44 giallorosso era stato a un passo dall'addio in estate, fortemente corteggiato sul mercato dai rossoneri oltre che da Benfica, Brentford e Bournemouth, prima che il presidente Saverio Sticchi Damiani respingesse ogni assalto, nonostante il super agente Jorge Mendes spingesse per un trasferimento.

Il muro di Sticchi Damiani: la valutazione da 30 milioni di euro

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L'intreccio di mercato a San Siro: il Milan osserva il colpo per il futuro

La scadenza originaria del contratto, fissata al 2027, aveva ingolosito le pretendenti durante l'ultima sessione estiva di calciomercato. A frenare il trasferimento immediato di Tiago Gabriel in una big europea è stata però la rigida posizione economica della dirigenza pugliese, che ha stabilito una base d'asta minima pari a 30 milioni di euro. Una cifra considerata fuori portata dalle società interessate, nonostante il centrale avesse da poco cambiato scuderia per affidarsi alla scuderia della Gestifute di Jorge Mendes, procuratore che ha mantenuto canali caldissimi con via Aldo Rossi durante tutta l'estate rossonera.Nonostante la firma sul rinnovo che ha scongiurato la partenza a parametro zero, la sensazione condivisa dal quotidiano sportivo è che il futuro del promettente difensore lusitano sia comunque destinato a un palcoscenico d'élite tra le finestre di mercato di gennaio e giugno. Il Milan, che si troverà di fronte il classe 2004 proprio questa domenica sera a San Siro nel posticipo della quinta giornata di Serie A, continua a monitorare la situazione con estrema attenzione alla ricerca di rinforzi per la propria retroguardia. Con questo nuovo accordo, tuttavia, il Lecce acquisisce un potere contrattuale enorme, potendo far leva su un contratto a lungo termine per far scattare una vera e propria asta internazionale.