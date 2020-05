Calciomercato Milan – Thiago Silva, il suo ritorno è ipotesi concreta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, il ritorno al Milan di Thiago Silva non è puro fantamercato, ma un’ipotesi concreta per il futuro. Il centrale brasiliano ha dimostrato più volte il suo attaccamento ai colori rossoneri dopo l’addio avvenuto nell’estate 2012. Il contratto con il Psg scade a fine anno, ma ancora non c’è nessuna novità su un possibile prolungamento. L’idea rossonera è quella di consegnargli il ruolo da leader di Zlatan Ibrahimovic, che sembra sempre più vicino all’addio.

