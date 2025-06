Theo Hernandez, come scrive 'Il Corriere dello Sport', avrebbe virtualmente salutato il mondo Milan: pronto per lui l'Al-Hilal

Theo Hernandez, come scrive 'Il Corriere dello Sport', avrebbe virtualmente salutato il mondo Milan: il terzino sarebbe in attesa del via libera per le visite mediche con l’Al-Hilal. Il francese avrebbe accettato un'offerta da oltre venti milioni di euro netti più bonus all’anno. Il Milan e l’Al-Hilal sarebbero in contatto costante per trovare l’accordo definitivo sui pagamenti di alcuni bonus, ma l'accordo generale ci sarebbe già e sarebbe intorno ai 25 milioni di euro.