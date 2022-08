Milan attento, dall’Inghilterra: “Il Chelsea lavora per Leao”

Il Chelsea lavora al doppio colpo per gli ultimi giorni di mercato: nel mirino Anthony Gordon dell'Everton e Rafael Leao del Milan

Carmelo Barillà

Il Chelsea lavora al doppio colpo per gli ultimi giorni di mercato: nel mirino Anthony Gordon dell'Everton e Rafael Leao del Milan. Lo riferisce il prestigioso quotidiano inglese The Times, che sottolinea come il primo sia l'obiettivo più concreto. Il 21enne è stato oggetto di due offerte del Chelsea la scorsa settimana con la seconda, da 45 milioni di sterline, rifiutata.

L'allenatore dell'Everton ed ex leggenda del Chelsea, Franck Lampard, non vorrebbe perdere il calciatore. Ma è chiaro che il pressing dei Blues fa vacillare i Toffees. Il secondo nome sulla lista è quello di Leao. Per il portoghese il Milan non è disposto a sedersi al tavolo delle trattative. Ma il rinnovo che non arriva fa avvicinare diversi club europei.

La valutazione che fa il Milan di Leao è di almeno 90 milioni di euro, cifra che difficilmente il Chelsea potrà sborsare in questa sessione di calciomercato. Altresì chiaro, però, che se il prolungamento di contratto non dovesse arrivare nemmeno nei prossimi mesi, i Blues e altri top club europei partirebbero all'assalto del classe 1999 rossonero. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>