Calciomercato Milan – Terracciano vicino al rinnovo con la Fiorentina

Sembra poter diventare il futuro secondo portiere del Milan, invece Pietro Terracciano potrebbe continuare la sua avventura alla Fiorentina. Secondo quanto riferisce 'TMW', per il classe '90 è pronto il rinnovo del contratto con i viola. L'attuale contratto è in scadenza a giugno, mentre il nuovo accordo prevede una validità fino al 2025 con ingaggio vicino al milione di euro netto a stagione. Terracciano, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella Fiorentina. Anche in questa stagione, nonostante l'arrivo di Gollini.