Calciomercato Milan – Nel mirino un talento del Las Palmas | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su un giovane talento del Las Palmas

Il Milan è sempre attento ai talenti del calcio europeo che possano fare al caso della squadra allenata da Stefano Pioli. Lo testimoniano diversi acquisti degli ultimi anni: Kalulu, Tonali, Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao, per fare alcuni esempi. Dalla Spagna fanno sapere che la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe puntato gli occhi su un altro giovane talento, tanto che in patria lo paragonano a Pedri, centrocampista del Barcellona.