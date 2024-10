CALCIOMERCATO MILAN

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan resta interessato, in vista del prossimo calciomercato estivo, a Jonathan Tah, difensore tedesco attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Il difensore piaceva già quest'estate, poi gli è stato preferito Strahinja Pavlovic. Questo anche perché Tah, alla fine, ha deciso di rimanere in Germania per l'ultimo anno di contratto.