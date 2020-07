Calciomercato Milan – Szoboszlai, contatti continui tra le parti: c’è l’offerta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’ormai prossimo arrivo di Ralf Rangnick al Milan accende anche le news di mercato. Il tedesco sta già pensando alle prossime mosse da fare per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. In questo senso circola con insistenza il nome di Dominik Szoboszlai per il centrocampo. L’ungherese è la prima scelta del tedesco, che lo portò al Salisburgo nel 2018 per soli 500 mila euro.

Adesso è tempo di una nuova avventura per Rangnick e l’intenzione è quella di portare con sé il ragazzo. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan e i rappresentanti del classe 2000 sono in continuo contatto. Formulata anche la prima offerta contrattuale: un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Attenzione al Diavolo dunque, che passa dalle parole ai fatti.

Intanto occhio alle intenzioni di Arkadiusz Milik: il polacco pensa al Milan, continua a leggere >>>