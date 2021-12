Calciomercato Milan – Sven Botman: i numeri del difensore olandese

Il Milan punta forte al giovane difensore olandese Sven Botman: ecco i suoi numeri di questa stagione con la maglia del Lille

Sven Botman è l'obiettivo principale del Milan per rinforzare la propria difesa. Nato a Badhoevedorp, il classe 2000 è un difensore centrale che milita attualmente nel Lille . Cresciuto in uno dei migliori settori giovanili d'Europa, ovvero quello dell' Ajax , Botman non ha mai esordito 'tra i grandi' con la prima squadra dei lancieri. Dunque decide di trasferirsi all' Heerenven per fare esperienza, prima di salutare l'Olanda e prendere un aereo per la Francia. Nonostante la giovane età, dunque, può vantare una discreta esperienza europea.

Campione di Francia in carica, Botman lo scorso anno ha giocato in Europa League. Quest'anno, invece, ha disputato la finale della Supercoppa francese vinta 1-0 contro il PSG. In Champions sono, fino ad ora, tre le presenze mentre in campionato ha preso parte a 12 incontri in cui ha segnato un gol e fornito un assist. Come ben si sa, non sarà facile acquistare il giovane difensore dal Lille, in quanto il club francese chiede non meno di 30 milioni di euro per una sua cessione.