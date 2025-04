Calciomercato Milan, su Álex Jiménez incubo 'recompra' del Real Madrid

Milan, per Álex Jiménez l'insidia di calciomercato si chiama Real Madrid

Dall'esordio stagionale, il 15 dicembre 2024, con Paulo Fonseca in panchina, Álex Jiménez non ha più lasciato il Milan 'dei grandi', se non per dare una mano ai ragazzi di Massimo Oddo in terza serie in una partita poiché squalificato in Serie A. Ha giocato, da allora, in 22 partite su 24, escludendo la Champions League, dove non poteva figurare in lista poiché non rientrava nei parametri UEFA.