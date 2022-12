Calciomercato Milan – Non solo Sportiello, spunta un altro nome

Le notizie odierne su Mike Maignan non lasciano il Milan tranquillo: il portiere francese dovrà stare fermo ancora per un po' di tempo, a causa dei problemi al polpaccio. Un brutto passo indietro per Stefano Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbero andare alla ricerca di una nuova soluzione per la porta rossonera, nella prossima sessione di calciomercato. Nelle ultime ore sta circolando un nuovo nome come alternativa.