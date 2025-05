Calciomercato Milan, sondaggio di una big spagnola per Leao: i dettagli

Rafael Leao, al termine della stagione, potrebbe lasciare il Milan e nelle ultime ore a questo proposito sarebbe arrivato un sondaggio da parte di una big spagnola. Quella del lusitano è stata una stagione non bellissima, non tanto per i numeri tra gol ed assist, quanto per le diverse panchine per scelta tecnica sia con Paulo Fonseca che con Sérgio Conceicao. Un'annata che forse nemmeno lui si sarebbe immaginato e che, per caratura del giocatore, difficilmente vuole ripetere.