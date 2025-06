"A Emerson è stata offerta (diverse volte) una possibilità e gli piacerebbe tornare, sì, ma le priorità del Betis sono altrove in questo momento. È solo un altro incontro tra i tanti che si tengono ogni giorno. Se dovesse accadere, sarebbe nella seconda metà dell'estate, ma non ora. Al club piace Emerson? Sì. Ma al 26 giugno, visto il suo stipendio, le condizioni di mercato e l'overbooking per quel ruolo, è difficile. Il Betis si sta concentrando su altre posizioni. Ci sono diverse offerte ogni giorno. Se possa tornare con l'avanzare del mercato è un'altra questione...".