Calciomercato Milan – Si sblocca il trequartista: tutto su James Rodriguez

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa a James Rodriguez, in uscita dall'Everton. Mendes regista dell'operazione

Il Milan svolta su James Rodriguez . Come viene riportato da Tuttosport, la cessione di Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte permetterà a Maldini e Massara di prendere finalmente il trequartista. Ci sono diversi profili seguiti tra cui Josip Ilicic, Nikola Vlasic, Dani Ceballos e Isco , tuttavia il club rossonero sembra voler puntare sul colombiano.

Regista dell'operazione è ovviamente Jorge Mendes, procuratore di James Rodriguez. I rapporti con il Milan sono ottimi e dunque questo aspetto può facilitare il buon esito dell'operazione. Il portoghese vuole portare via il colombiano dall'Everton: senza Ancelotti e l'arrivo di Benitez le porte per il trequartista si sono chiuse.

Tra l'altro non dimentichiamo che lo stesso giocatore ha dichiarato pochi giorni fa di essere disposto a giocare in Italia. L'ingaggio potrebbe essere di 5 milioni di euro. Il Milan ha qualche dubbio sulla tenuta fisica di James Rodriguez, ma Mendes spinge per la fumata bianca. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto