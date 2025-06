Calciomercato Milan, si avanza nei dialoghi per Ahanor: le novità

Come scrive 'Tuttosport', Theo Hernandez viaggia verso l'Al-Hilal: il terzino francese dovrebbe portare al Milan circa 25 milioni di euro lasciando però un buco importante nel ruolo. Per la fascia sinistra, il Milan avanzerebbe nei dialoghi con il Genoa per il classe 2008 Honest Ahanor. Nella passata stagione, tra Primavera e prima squadra, il terzino italiano ha collezionato 9 presenze (6 in Serie A, 3 Primavera), 1 gol (Primavera) ed un assist (Serie A).